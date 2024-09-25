Сегодня утром две остановки общественного транспорта лишились стеклянного ограждения. В половину восьмого утра на улице Большой Нижегородской у дома №107 мужчина на красной легковушке не

Сегодня утром две остановки общественного транспорта лишились стеклянного ограждения. В половину восьмого утра на улице Большой Нижегородской у дома №107 мужчина на красной легковушке не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар и врезалась в автобусную остановку «ул. Дмитрия Погодина». По информации ЦУГД, водитель работал таксистом. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира Водитель