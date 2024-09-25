Певица Слава открыто поделилась своими размышлениями о романах с мужчинами, которые значительно старше ее. На презентации своего нового альбома артистка призналась, что с возрастом ее взгляды на такие отношения изменились.

Певица Слава открыто поделилась своими размышлениями о романах с мужчинами, которые значительно старше ее. На презентации своего нового альбома артистка призналась, что с возрастом ее взгляды на такие отношения изменились.В присутствии своего гражданского мужа, 72-летнего Анатолия Данилицкого, она отметила, что раньше видела в таких романах много преимуществ, но сейчас считает, что одни лишь минусы."Ранее в отношениях с мужчинами постарше было много плюсов, но сейчас я вижу только недостатки", — с легкой иронией прокомментировала Слава. Ее слова вызвали улыбки у присутствующих, а сама певица добавила, что ее партнер действительно стильный и ухоженный. "Все соки из меня высосал и теперь выглядит лучше, чем я", — шутливо заметила она, подчеркивая, что Анатолий вдохновляет ее на поддержание формы и стиля.Этот разговор стал особенно интересным на фоне недавних событий в жизни Славы. Артистка также затронула тему своего примирения с Филиппом Киркоровым после конфликта, связанного с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Слава призналась, что Киркоров ей очень импонирует и их дружба для нее важна.С каждым годом Слава становится все более уверенной в себе и своих предпочтениях. Поклонники могут наблюдать, как опыт и жизненные обстоятельства формируют ее восприятие реальности.