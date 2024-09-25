Актер и телеведущий Марат Башаров стал одним из самых обсуждаемых персонажей в российском медиапейзаже. К сожалению, не только благодаря своим ролям на сцене и экране.

Актер и телеведущий Марат Башаров стал одним из самых обсуждаемых персонажей в российском медиапейзаже. К сожалению, не только благодаря своим ролям на сцене и экране.За последние два года он привлек внимание общественности из-за внушительного количества штрафов за нарушение правил дорожного движения. По данным "Постньюс", Башаров был оштрафован более 600 раз, что в сумме составило свыше 270 тысяч рублей.С начала 2024 года ситуация не изменилась: актер уже получил 308 штрафов, общая сумма которых достигла 136,4 тысячи рублей. В прошлом году количество штрафов составило 258, что обошлось ему в 114 тысяч рублей. Таким образом, за период с сентября 2022 года по начало текущего года актер был оштрафован 618 раз. Почти все штрафы, кроме четырех, уже оплачены.Наиболее распространенными нарушениями стали превышение скорости, за которое Башаров был оштрафован 553 раза, и несоблюдение требований дорожных знаков или разметки — 37 случаев. Кроме того, дважды он получал штраф за проезд на красный сигнал светофора. Эти факты вызывают удивление и порой недоумение у поклонников и простых граждан, поскольку актеру известны правила дорожного движения, и он сам неоднократно делился своим мнением о важности соблюдения законов.Интересно, что в 2012 году Башаров уже имел опыт взаимодействия с дорожной полицией. Тогда его его лишили прав на срок 1 год и 8 месяцев.