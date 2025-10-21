22 октября в Областном Дворце культуры и искусства стартует Третий Всероссийский фестиваль детского и семейного кино «Киноперемена», который соберет талантливых создателей российских

22 октября в Областном Дворце культуры и искусства стартует Третий Всероссийский фестиваль детского и семейного кино «Киноперемена», который соберет талантливых создателей российских фильмов. Гостей и участников ждут встречи со звездами отечественного экрана и премьеры картин, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в облправительстве. Фестиваль представит работы в номинациях «Полнометражный анимационный фильм» и «Полнометражный игровой