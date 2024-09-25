Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Гражданин Центральной Азии, переехавший в Владимир, оказался под следствием за финансирование терроризма. Об этом в среду, 25 сентября, рассказала пресс-служба УФСБ по региону.Следствие считает, что 25-летний иммигрант разделял взгляды радикального ислама. В 2020 году он принял решение поддержать преступные элементы. Мужчина организовал сбор финансов для террористов в одной из социальных сетей.Информация о его действиях дошла до правоохранительных органов, и иностранца задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России (финансирование терроризма).