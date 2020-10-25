Мэр столицы Сергей Собянин прокомментировал данные статистики по коронавирусу в Москве. Градоначальник считает, что распространение опасной инфекции будет замедляться.

Мэр столицы Сергей Собянин прокомментировал данные статистики по коронавирусу в Москве. Градоначальник считает, что распространение опасной инфекции будет замедляться.Динамика выявления новых случаев коронавируса в Москве в течение последних двух недель позволяет полагать, что болезнь будет отступать. По словам Собянина, за это время было выявлено рекордное число заболеваемости и госпитализаций."С другой стороны – дают надежду, что динамика будет снижаться", – заявил мэр Москвы. Он добавил, что большинство жителей мегаполиса поняли необходимость соблюдения мер санитарной безопасности и выполняют все предписания медиков.Собянин отметил, что о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве позволяют судить как статистика госпитализаций и новых случаев, так и другие показатели. Вместе с тем власти столицы не планируют вводить новых ограничений.Отметим, в столице за последние сутки зафиксировали 4453 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 391 361. С начала пандемии вылечились 287 910 пациентов, 6312 человек скончались.В связи с эпидемиологической ситуацией организации столицы должны перевести на удаленную работу минимум 30% сотрудников и уведомить об этом мэрию. Власти будут проверять соблюдение этой меры. По словам Собянина, послаблений для масочного режима в транспорте не предвидится, но исключил полный запрет на передвижение и введение комендантского часа.