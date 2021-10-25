25 октября православные чтут память трех святых мучеников – Андроника, Прова и Тараха.

25 октября православные чтут память трех святых мучеников – Андроника,Прова и Тараха.ИсторияВ этот день отмечается старинный церковный праздник,посвященный трем мученикам, которые не отреклись от веры и были замучены досмерти. На Андрона Звездочета предки наблюдали за звездами и делалипредсказания. Люди смотрели, чтобы звезды не закатились за гору, иначе этоозначает смерть. Яркие звезды предрекали счастливую судьбу, а вот звездопады,по поверьям, предвещали плохие события – войны, голод, эпидемии. В древниевремена в церковный праздник Андрона Звездочета заканчивали помол зерна, авечером мельники отмечали это событие.Что нельзя делать 25 октября25 октября 2021 года православные отмечают церковныйпраздник Андрона Звездочета, на который есть много примет и поверий. В этотдень нельзя громко смеяться, это может повлечь страшную муку. Нельзя ссоритьсяи обижать других, иначе беда вернется вдвойне. Еще в это православный праздникнельзя спрашивать, кто пришел, иначе можно впустить в дом беду. Не стоитвыбивать матрасы и приносить домой церковные свечи. Стоит воздержаться отгадания на картах.ПриметыКогда люди задаются вопросом "какойсегодня праздник", они также ищут народные приметы на этот день. 25 октябряособое внимание уделяли звездам.Яркие звезды предвещают морозы, а тусклые – дожди иоттепель.Мерцающие звезды сулят снег.Падающие звезды – к ветрам.Если ветер дует в одном направлении, надолго задержитсяпасмурная погода.Южный ветер– к теплу, северный – к холоду.