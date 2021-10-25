Под открытым письмом подписались 68 человек.

Компания «Ренова» потребовала от удалить материал о недовольстве местных жителей стройкой в микрорайоне «Коммунар». Застройщик заявляет о том, что журналисты лоббируют интересы местных жителей и порочат деловую репутацию фирмы.В статье коллег опубликованы опасения жителей и обращение к Президенту РФ Владимиру Путину. Под открытым письмом подписались 68 человек. Его копии отправлены в Заксобрание, Белый дом, а также депутату Госдумы Игорю Игошину.«При подготовке материала получить комментарий от компании «Ренова» Зебра ТВ не удалось», - пишет владимирское издание.Спустя два месяца после публикации компания направила в его адрес досудебную претензию. В ней указано, что она обладает полным перечнем документов, а возведение клубного дома «Bavaria» ведётся в соответствии с законом.В связи с этим хочется напомнить, что в законе о СМИ (статья №46) указано, что:«Организация, в отношении которых в средстве массовой информации распространены сведения, не соответствующие действительности либо ущемляющие права и законные интересы гражданина, имеют право на ответ (комментарий, реплику) в том же средстве массовой информации».В законе фигурирует именно слово ответ. А уж никак не удаление статьи с просторов интернета, ведь статью того же закона о запрете цензуры, который распространяется на всех, никто пока не отменял.К слову, редакция разместила мнение стройфирмы. Следовательно – объективность, на отсутствие которой сетовал директор «Реновы» Ярослав Богданов, а также соблюдение 46-ой статьи налицо.