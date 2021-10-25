«Ростелеком» ввел в эксплуатацию 16 базовых станций, установленных в рамках второго этапа проекта...

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию 16 базовых станций, установленных в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Абсолютным лидером стройки стал Гусь-Хрустальный район, где введено в строй четыре объекта. В Меленковском, Ковровском, Кольгугинском, Селивановском и Вязниковском районах стройка завершена по двум населенным пунктам в каждом. В Юрьев-Польском и Камешковском районах введено в эксплуатацию по одному объекту.Программа предусматривает установку вышек связи в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек. Их жители получают возможность пользоваться всеми преимуществами современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G).Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Сейчас жителям 16 населенных пунктов области стали доступны как голосовая мобильная связь четвертого поколения, так и скоростной беспроводной интернет. Это уже 75 % плана, а до конца года мы подключим еще пять объектов. В рамках проекта мы создаем современную инфраструктуру, которая повысит качество жизни на селе и даст толчок дальнейшему развитию всей территории».Василий Кравец, житель Гусь-Хрустального района Владимирской области:«Наша деревня находится в низине, где совсем не было связи. Разве что у окошка под потолком на экране телефона появлялась одна палочка. Отправить СМС возможно, позвонить – сложнее, интернета вовсе нет. Поэтому все жители искренне обрадовались, когда узнали, что у нас строят базовую станцию мобильной связи. Цивилизация дошла и до нас! Теперь могу звонить, общаться с друзьями в соцсетях. Скорость интернета тоже радует».В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Всоответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0). Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны, в том числе в 1 198 — до конца 2021 года. После запуска базовых станций в эксплуатацию и подключения необходимого оборудования в населенные пункты, где нет офисов продаж, будут выезжать специалисты компании для оформления договоров ивыдачи сим-карт. Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35