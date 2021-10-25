Росреестр в интересах граждан обеспечит оказание государственных услуг в период с 30 октября по 7 ноября, которые объявлены нерабочими днями согласно Указу Президента «Об установлении на ..

Росреестр в интересах граждан обеспечит оказание государственных услуг в период с 30 октября по 7 ноября, которые объявлены нерабочими днями согласно Указу Президента «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года».Управление Росреестра по Владимирской области напоминает, что все электронные сервисы будут доступны пользователям в личном кабинете на официальном сайте ведомства по адресу: https://rosreestr.gov.ru. В личном кабинете можно подать документы на кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, отправить заявление на исправление технической или реестровой ошибки в сведениях об объекте недвижимости, оставить запрос на получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Выписку из ЕГРН можно также получить с помощью сервиса на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра и через Портал госуслуг.Управление Росреестра по Владимирской области обращает внимание, что ознакомиться с работой офисов МФЦ в городе Владимире и области можно на сайте: https://mfc33.ru.