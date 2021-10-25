Пенсионер нуждается медицинской помощи. Виктор Андреевич может находиться в вашем городе или районе.

Во Владимирской области с 24 октября ищут пропавшего 71-летнего Виктора Кобзева. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».Пенсионер нуждается медицинской помощи. Виктор Андреевич может находиться в вашем городе или районе.Рост мужчины 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Вышел из дома в зелёной куртке, тёмно-зелёных спортивных брюках, синих кроссовках и серой шапке. С собой были две бутылки для воды.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пожилого владимирца, просят звонить по телефонам, указанным в ориентировке.