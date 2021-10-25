Жители поселка Сокол обратились к президенту Путину с просьбой остановить строительство кладбища...

Жители поселка Сокол обратились к президенту Путину с просьбой остановить строительство кладбища рядом с их домами. Обращение выложено в группе «Подслушано Владимир» в Вконтакте и Инстаграме.Рядом с поселком власти запланировали постройку кладбища.План строительства не учитывает гидрологической обстановки и расположения паводковых вод, считают местные жители. Кладбище планировалось еще в 2010 году, с тех пор поселок значительно расширился, появились коттеджи и СНТ, сейчас рядом с будущим кладбищем живут люди. Жители боятся, что близость кладбища будет плохо влиять на их здоровье, загрязнять воду в колодцах. К тому же граница кладбища примыкает к водоохранной зоне Нерлинского водозабора, снабжающего питьевой водой областной центр.Кладбище займет место и близлежащего леса, в котором люди собирают грибы и ягоды.Также авторы обращения утверждают, что их никто не уведомил о планах на строительство кладбища.