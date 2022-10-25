Дорожный проект особого значения. Во Владимире продолжается строительство важнейшей магистрали -...

Дорожный проект особого значения. Во Владимире продолжается строительство важнейшей магистрали - Рпенского проезда.Он станет дорогой-дублером Добросельской. Сейчас Восточный район "задыхается" от пробок. На каком этапе проект сейчас, в преддверии зимнего сезона? Узнаем у моего коллеги Максима Калашникова.Он выходит на прямую связь со студией "Вестей":- Максим, здравствуйте! Что сегодня происходит на стройплощадке?