Готовится к открытию спортивный кластер на ул. Белоконской во Владимире. Там завершается...

Готовится к открытию спортивный кластер на ул. Белоконской во Владимире. Там завершается строительство нового уличного комплекса с детской и спортивной площадками, мини-футбольным полем, тренажерами для занятий физкультурой и силовыми упражнениями.Идея обновления принадлежит местным жителям. Ее поддержали городские и областные власти. На детской и спортивной площадках работы уже завершены. На мини-футбольном поле идет укладка травмобезопасного резинового покрытия. Строительство всесезонного спортивного кластера планируется завершить к ноябрьским праздникам.