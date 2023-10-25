Смертельное ДТП произошло в Александровском районе утром 24 октября. Недалеко от деревни Жуклино столкнулись две легковушки и фура. Дорожная полиция зафиксировала аварию на 132-м километре

Смертельное ДТП произошло в Александровском районе утром 24 октября. Недалеко от деревни Жуклино столкнулись две легковушки и фура. Дорожная полиция зафиксировала аварию на 132-м километре федеральной трассе А-108. Разбился водитель автомобиля «Лада Приора». Ему был 31 год. Судя по кадрам с места аварии, автомобили получили серьезные механические повреждения. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области