Проект предлагает 160 программ профессиональных проб, 8 из которых представлены впервые.

В рамках нацпроекта «Образование» в Владимирской области стартовал профориентационный проект «Билет в будущее». В этом году 11 000 школьников смогут попробовать себя в различных профессиях, таких как оператор беспилотных аппаратов, разработчик виртуальной реальности и специалист по управлению перевозками на железнодорожном транспорте.Проект предлагает 160 программ профессиональных проб, 8 из которых представлены впервые. Уже сейчас ребята посещают 26 площадок, где могут «примерить» интересующие их специальности. Например, Муромская государственная инженерно-техническая академия знакомит школьников с профессией оператора станков с программным управлением, а Ковровский транспортный колледж предлагает им освоить использование беспилотных авиационных систем.«Профессиональные пробы помогают ребятам понять, где их интересы пересекаются с реальностью рабочих специальностей», — отмечает педагог-навигатор Яна Калугина. Проект продлится до 25 ноября, а детей будут сопровождать 210 педагогов-навигаторов.