Госслужащий не представил отчёт о своих доходах, расходах и имуществе за 2023 год.

Полномочия депутата совета Александровского района Владимирской области были досрочно прекращены из-за утраты доверия. Прокуратура региона сообщила, что госслужащий не представил отчёт о своих доходах, расходах и имуществе за 2023 год, нарушив тем самым антикоррупционное законодательство.После обращения прокуратуры к совету народных депутатов, полномочия депутата не были прекращены, что привело к обращению правоохранителей в суд. Суд удовлетворил иск, но решение пока не вступило в силу. Напомним, ранее мы писали, что в