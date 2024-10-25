Столб черного дыма с улицы Куйбышева владимирцы могли заметить с разных районов города. На перекрестке у Содышки загорелся мусоровоз. Это произошло около сегодня около часа дня. В МЧС

Столб черного дыма с улицы Куйбышева владимирцы могли заметить с разных районов города. На перекрестке у Содышки загорелся мусоровоз. Это произошло около сегодня около часа дня. В МЧС сообщили, что на пересечении улиц Горького и Куйбышева горит фура. На пожар выехали 6 спасателей и 2 спецмашины. Очевидцы в соцсетях сообщают, что это не просто большегруз,