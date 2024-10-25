Во Владимире приступят к ремонту дороги в микрорайон Мостострой уже в начале следующей недели, сообщили в мэрии. Работы будет проводить ООО «Владавтодор». Обновить планируется участок пути

Во Владимире приступят к ремонту дороги в микрорайон Мостострой уже в начале следующей недели, сообщили в мэрии. Работы будет проводить ООО «Владавтодор». Обновить планируется участок пути от трассы М-7 «Волга» до пересечения с улицей Центральной. Из-за ремонт на время перекроют два участка дороги – на улице Центральной от дома №1 до дома №9 и на