В День подразделений специального назначения «Аргументы и факты» выпустили спецпроект «Воины против демонов», рассказывающий о чудовищном теракте в Беслане и подвиге спецназовцев, спасавших заложников.

В День подразделений специального назначения «Аргументы и факты» выпустили спецпроект «Воины против демонов», рассказывающий о чудовищном теракте в Беслане и подвиге спецназовцев, спасавших заложников.Тяжёлая, но близкая темаОжесточенный бой продолжался 10 часов. Сотрудники подразделений спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России проявили невероятное мужество, стойкость и отвагу. Сражались за каждую жизнь, не жалея себя. Они выполнили сложнейшую задачу. Уничтожили почти всех террористов, захвативших 1150 заложников, большинство из которых были детьми, в том числе дошкольниками. Одного взяли живым. Спасли сотни жизней.Пятеро участников освобождения школы №1 Беслана удостоены звания Герой России, ещё пятеро награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.В День подразделений специального назначения издательский дом «Аргументы и факты» выпустил мультиформатный спецпроект , рассказывающий о тех страшных событиях и подвиге героев.«Для нас это тяжёлая, но очень близкая тема. Наш спецкор находился в Беслане с 1 сентября. На первый этаж школы он вошёл, когда ещё не окончился бой. И потом все 20 лет, прошедших после теракта, мы не оставляли этой темы. Для помощи детям, пострадавшим от террористов, был создан благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце». Он работает по сей день и помогает больным ребятишкам», - рассказал генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.«Никогда не уйдёт из памяти»1 сентября «АиФ» представил о событиях в Беслане, который создан для того, чтобы подросткам и молодёжи рассказать, что и как происходило тогда в маленьком осетинского городке. Его будут смотреть школьники и студенты.А сегодня вышла вторая, мультимедийная, часть проекта. Она объединила в себе воспоминания заложников, записанные нашими журналистами после теракта, материалы, выходившие в разные годы в еженедельнике «Аргументы и факты» и на сайте aif.ru, а также нынешние рассказы спецназовцев о теракте и истории повзрослевших бесланских детей. Фильм также интегрирован в контент и размещён на сайте спецпроекта «Воины против демонов»: https://beslan-20years.aif.ru .На презентации фильма Владимир Мокрецов, ветеран Управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России, сказал, что сотрудники спецподразделений «эмоционально толстокожие в силу своей профессии». Однако для всех участников событий в Беслане это осталось глубоко эмоциональным, тяжёлым для души событием.«Я приехал в Беслан через год, зашёл в спортзал и буквально выскочил оттуда», - вспоминает Андрей Кумов, ветеран Управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России, Герой России.А Андрей Амелин, тоже ветеран Управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России, попал в спортзал через три года. «Со мной был мой ребёнок, уже не маленький, но всё равно... И я представил, что, если б мои дети здесь были, - рассказал он. – Какие эмоции могут быть, когда на это смотришь? Это никогда не уйдёт из памяти».Помогать другимМинуло 20 лет. Дети выросли, сохранив в душах безмерную благодарность своим спасителям. «Новая первая» школа носит теперь имя героев спецназа. Руками учителей и ребят в ней создан музей, экспонаты которого рассказывают о теракте и о подвигах спецназовцев. А старая школа стала мемориальным комплексом, сохранив на стенах, потолке и полу следы того боя. Сохранив спортзал, где террористы держали заложников. На его стенах надписи в поддержку бесланцев, сделанные людьми из разных городов, в том числе из Донецка, Белгорода, Курска. Городов, которые сегодня сами стали местами террористических атак.А на фронте сражаются бывшие заложники. Большинство этих детей при выборе жизненного пути исходили из того, что хотят спасать людей. Одни стали воинами, другие – сотрудниками разных силовых структур, третьи – врачами.«Событие, через которое мы прошли, повлияло на это. У всех целью в жизни стало – помогать другим. Ведь нам тогда все протянули руки, нам помогали все. Нам бог второй раз дал жизнь, и надо эту жизнь прожить так, чтобы нас запомнили добрыми, хорошими людьми», - рассказал Асланбек Айляров, инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Владикавказу.Камбулат Баев, врач-реаниматолог военного госпиталя, поделился: «Я ждал этого места долго. Для меня военные – люди особые, потому что они принимали участие в нашем спасении. И есть потребность отдать им частичку себя. Я помогаю ребятам, которые не жалеют своих жизней ради нашей Родины, ради нас всех».Так сложилась судьба, что через 20 лет после того, что пережил сам, Камбулат оказывал помощь тем, кто был в «Крокус Сити Холле» во время теракта. Тогда он работал ещё в одной из подмосковных больниц, куда привезли четверых пострадавших.Прошло 20 лет, но для нашего издательского дома эта тема остаётся важной. Мы благодарим Президентский фонд культурных инициатив, поддержавший наш спецпроект. И продолжаем помогать школе №8 Беслана, в которой тоже учились бывшие заложники. Там есть кабинет русского языка и литературы, оформленный нами. К этому учебному году помогли оборудовать другой кабинет. И надеемся, что в будущем сделаем совместный с учениками школы спецпроект.Проект «Воины против демонов» реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив: