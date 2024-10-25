В деревне Юрино Собинского района установлен эпизоотический очаг бешенства. Указ об этом губернатор Александр Авдеев подписал 23 октября. До 22 декабря территория в радиусе километра от

В деревне Юрино Собинского района установлен эпизоотический очаг бешенства. Указ об этом губернатор Александр Авдеев подписал 23 октября. До 22 декабря территория в радиусе километра от очага объявлена неблагополучной по бешенству зоной. В течение этого срока там запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, также нельзя перемещать животных и сдирать с их трупов шкуры. Также под