Авария произошла 4 августа в поселке имени Воровского. Пострадавшая под колесами машины 14-летняя девочка до сих пор находится в больнице. Водитель пытался уйти от наказания, но его поймали и

Авария произошла 4 августа в поселке имени Воровского. Пострадавшая под колесами машины 14-летняя девочка до сих пор находится в больнице. Водитель пытался уйти от наказания, но его поймали и будут судить. Обвиняемый уже был лишен прав за пьяную езду, но это его не остановило. В тот злополучный день он снова употребил спиртное и сел за