Прокуратура области обнаружила нарушения в Головинской женской колонии в ходе очередной проверки. Недочеты в работе исправительного учреждения обнаружились сразу в нескольких сферах.

Прокуратура области обнаружила нарушения в Головинской женской колонии в ходе очередной проверки. Недочеты в работе исправительного учреждения обнаружились сразу в нескольких сферах. Инспектировать колонию приехала целая группа проверяющих. Среди них сотрудники надзорного ведомства во главе с заместителем прокурора области и первым замом начальника УФСИН. Зам. прокурора проверил состояние жилых отрядов и столовой, помещения больницы и