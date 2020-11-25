С 2014 года во Владимирской области построено уже более 70 социальных домов. Новосёлами стали 300 семей – 2000 человек.

Директор департамента архитектуры и строительства Владимирской области Михаил Романычев вручил жителям Новосельского сельского поселения Ковровского района ключи от 25 квартир.«Переселение граждан проводится в рамках подпрограммы «Социальное жилье» по нацпроекту «Жилье и городская среда», - отметили в администрации Владимирской области.На строительство новых квадратных метров из бюджета региона направили 33 миллиона рублей.С 2014 года во Владимирской области построено уже более 70 социальных домов. Новосёлами стали 300 семей – 2000 человек.За шесть лет объём финансирования программы по строительству социального жилья составил около 2 млрд рублей. Ещё порядка 2,4 млрд планируется направить на эти цели до 2025 года.