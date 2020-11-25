Струнинцы требуют от областной администрации построить у них в городе новую поликлинику к следующему году

Во Владимире, у Белого дома сегодня прошли одиночные пикеты. Жители города Струнино требуют от областной администрации построить у них в городе новую поликлинику к следующему году, так как здание старой находится в ужасном состоянии.Напомним, в 2018 году струнинские активисты обратились на прямую линию к Президенту и пожаловались на состояние медучреждений города. После этого областные власти начали ремонтировать больницу и детскую поликлинику. Была создана вневедомственная комиссия, в которую вошли чиновники облздрава и жители Струнино, но взаимопопонимания по поводу судьбы взрослой поликлиники стороны так и не достигли.Ирина Бандалак, председатель вневедомственной комиссии по здравоохранению при Совете народных депутатов г. Струнино: “Это мнение жителей и мое личное мнение, потому что, как может 14 тысяч жителей только города Струнино и плюс еще там Красносельское поселение - у нас лечатся все. Следневское поселение, Каринское поселение. У нас получается 17 тысяч жителей. Я вышла на пикет, чтобы нас услышали”.Александр Иванников, житель г. Струнино: “Есть указание и заместителя председателя Правительства Голиковой, и есть уже решение самих руководителей, которые назначили дату ремонта и строительства нашей поликлиники в Струнино на 21-ый, и вдруг мы узнаем, что они переносят на 23-ий год”.Вера Куликова