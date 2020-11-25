Сегодня - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Сегодня -Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.В трудной жизненной ситуации жительницы Владимира могут получить поддержку в центре помощи "Покров семьи". Там принимают матерей-одиночек, сирот, членов многодетных и малообеспеченных семей. С обратившимися работают специалисты: юристы, психологи, врачи-акушеры. "Покров семьи" выступает за сохранение беременности. За прошлый год им удалось отговорить от аборта 256 женщин. Кроме того, в нашей области есть благотворительный приют "Мамин домик" в Киржаче. Он работает в круглосуточном режиме. Звонки принимаются по номеру "128". В обеих организациях можно не только укрыться от проблем, но и получить новые навыки или дополнительное образование.