Жертвой злоумышленников стала женщина, планировавшая приобрести породистого щенка.
В мае текущего года в отдел полиции №3 УМВД России по городу Владимиру обратилась местная жительница, сообщившая, что стала жертвой мошенников.
Полицейским заявительница рассказала, что на одном из сайтов нашла объявление о продаже породистого щенка. По договоренности с продавцом женщина перевела 5000 рублей на указанный им счет в качестве предоплаты за покупку. В дальнейшем в течение нескольких дней продавец обещал привезти щенка, но, спустя время, перестал выходить на связь, а животное потерпевшая так и не получила. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру провели комплекс оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий, в результате которых установили личности и местонахождение злоумышленников.
Фигурантов, 27-летнюю девушку и 28-летнего мужчину, задержали на территории Владимира. В содеянном они сознались.
Установлено, что у злоумышленников, ранее судимых за имущественные преступления, в реальности не было щенка, которого они, якобы, продавали. Противоправную схему подозреваемые продумали заранее.
Следователями УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).