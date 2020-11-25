Жертвой злоумышленников стала женщина, планировавшая приобрести породистого щенка.

В мае текущего года в отдел полиции №3 УМВД России по городу Владимиру обратилась местная жительница, сообщившая, что стала жертвой мошенников.Полицейским заявительница рассказала, что на одном из сайтов нашла объявление о продаже породистого щенка. По договоренности с продавцом женщина перевела 5000 рублей на указанный им счет в качестве предоплаты за покупку. В дальнейшем в течение нескольких дней продавец обещал привезти щенка, но, спустя время, перестал выходить на связь, а животное потерпевшая так и не получила. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию.Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру провели комплекс оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий, в результате которых установили личности и местонахождение злоумышленников.Фигурантов, 27-летнюю девушку и 28-летнего мужчину, задержали на территории Владимира. В содеянном они сознались.Установлено, что у злоумышленников, ранее судимых за имущественные преступления, в реальности не было щенка, которого они, якобы, продавали. Противоправную схему подозреваемые продумали заранее.Следователями УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).