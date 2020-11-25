В местах пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство.

Вчера «АиФ Владимир» сообщал, что в селе Черкутино , но к концу 24 ноября получить официальную информацию от силовиков не получилось.Утром 25 ноября в пресс-службе ФСБ сообщили, что в России предотвращены теракты, которые готовила ячейка террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).Оперативникам удалось задержать во Владимирской области члена банды - гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, пока не уточняется.«В местах пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство. Оно было начинено поражающими элементами», - говорится в сообщении ведомства.Ячейка также занималась вербовкой и собирала деньги на нужды своей экстремистской организации.Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. В интернете уже появилось , которое опубликовало ТАСС.