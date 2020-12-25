Организаторы воссоздали новогоднюю атмосферу советской эпохи.

Каток на бульваре им. Пушкина пользуется у владимирцев и гостей города заслуженной популярностью. На ледовой площадке оборудован обогреваемый шатер для переодевания с ячейками для хранения личных вещей, организован прокат коньков. В тематических фотозонах все желающие могут сделать красивое и необычное фото.Учитывая «коронавирусные» ограничения, организаторы предусмотрели все необходимые меры для безопасности гостей. В помещениях катка - шатре и пункте проката коньков - соблюдается социальная дистанции. Вход в них разрешен только в маске. Но кататься на открытом воздухе можно и без нее. Торжественное открытие седьмого зимнего сезона катка на бульваре им. Пушкина состоялось 18 декабря. С этого дня его посетили уже более 1200 жителей и гостей города.В этом году каток оформлен в стиле ретро. Организаторы воссоздали новогоднюю атмосферу советской эпохи. Напомним - вход на каток для любителей активного отдыха, которые приходят со своими коньками - бесплатный. В пункте проката можно взять коньки за 100 рублей (без ограничения времени), залог — 1500 рублей. Плата за пользование ячейкой для хранения вещей — 50 рублей. В будни ледовая площадка работает с 16.00 до 22.00. В выходные и праздничные дни - с 10.00 до 22.00 (технический перерыв - с 16.00 до 17.00).(Фото:пресс-служба администрации Владимира)