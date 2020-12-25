По данным специалистов в сфере недвижимости, цены на жилье сильнее всего взлетят в Москве. Причиной тому – начавший восстанавливаться рынок труда.

По данным специалистов в сфере недвижимости, цены на жилье сильнее всего взлетят в Москве. Причиной тому – начавший восстанавливаться рынок труда.В первой половине этого года ставки аренды жилья в больших городах существенно упали в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Россияне из регионов, потерявшие работу в крупных населенных пунктах, возвращались домой. Другие пыталась сэкономить на съеме квартир. Некоторые хозяева недвижимости входили в положение квартиросъемщиков и снижали цены на аренду.По словам гендиректора риэлторской компании We Know Александра Галицына, после окончания локдауна спрос на съемные квартиры вернулся, а осенью аренда жилья начала расти, поскольку стал восстанавливаться рынок труда. "В 2021 году ставки будут расти, обгоняя инфляцию", – цитирует эксперта . В столице прирост может составить 15%, в других крупных городах – порядка 8–10%.В свою очередь эксперт аналитического центра "Циан" Виктория Кирюхина считает, что цены на аренду жилья возрастут лишь на 7%. А управляющий партнер компании "Векторстройфинанс" Андрей Колочинский заметил, что по мере восстановления экономики и деловой активности арендное жилье продолжит дорожать. Особенно это будет видно в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, поскольку в мегаполисах спрос превышает предложение.Напомним, ранее президент России Владимир Путин призвал своевременно реагировать на рост , если для повышения стоимости нет объективных причин. Также в ходевидеоконференции главы государства с членами Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам российский лидер обратил особое внимание чиновников на проблему аварийного жилья. По мнению российского лидера, этот вопрос является "позорной страницей" отечественной истории, которую необходимо закрыть таким образом, чтобы она больше никогда не возникала,