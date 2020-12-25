Злоумышленница, временно проживающая в Муроме, похитила вещи из квартиры, которую арендовала.

В конце ноября текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратилась 42-летняя местная жительница, сообщившая, что из ее квартиры пропало имущество на сумму более 9 500 рублей.Полицейским потерпевшая рассказала, что несколько недель назад квартиру арендовала женщина. Когда в оговоренную дату оплата за аренду не поступила, заявительница пришла в квартиру, где обнаружила пропажу вещей и отсутствие квартиросъемщицы. На связь последняя не выходила.Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате проделанной работы по подозрению в причастности к совершению кражи была задержана 32-летняя жительница Селивановского района.В содеянном фигурантка созналась, пояснив, что денег на оплату съемной квартиры у нее не было и она решила скрыться, похитив одежду хозяйки квартиры и другие имевшие ценность вещи.Часть похищенного была изъята сотрудниками полиции.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).