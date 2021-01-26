С началом пандемии COVID-19 Единая Россия переориентировала свою работу и сосредоточилась на помощи людям в трудных жизненных ситуациях. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

С началом пандемии COVID-19 "Единая Россия" переориентировала свою работу и сосредоточилась на помощи людям в трудных жизненных ситуациях. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Единороссы открыли сеть волонтерских центров в каждом регионе. Партийцы оказывпют помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отметил Турчак.В частности, волонтеры партии довозят до места работы участковых врачей, закупают средства индивидуальной защиты, а депутаты работают в колл-центрах и так называемых красных зонах, рассказал секретарь генсовета "ЕР".По словам Турчака, партия продолжает активно взаимодействовать с кабинетом министров. Оперативно удалось решить вопрос о продлении скидки в 30% на оплату госпошлины через интернет.Отдельное спасибо секретарь генсовета "ЕР" выразил Минздраву и главе министерства Михаилу Мурашко. Совместно с кабмином партия подготовила поправки о дистанционной продаже лекарств."Хотели бы тоже попросить у вас поддержки, чтобы максимально быстро этот законопроект приняли. А наш депутатский корпус уже будет мониторить его выполнение, в том числе с точки зрения доступности и контрафакта", – обратился Турчак к Мишустину.Кроме того, единороссы вместе с правительством активно работают над вопросами страхования от коронавируса учителей и немедицинских работников, которые трудятся в ковидных госпиталях.В свою очередь Мишустин призвал не допустить роста цен и распространения поддельных лекарств при их онлайн-продаже. Есть риски. что недобросовестные участники рынка могут этим воспользоваться, указал глава правительства.Встреча Турчака с Мишустиным состоялась в преддверии второго социального онлайн-форума "Единой России".