Жительницу Камешково оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений. Как установил суд, в августе 2020-го года женщина прилетела из Турции в столичный аэропорт. По прибытию в Россию она

Жительницу Камешково оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений. Как установил суд, в августе 2020-го года женщина прилетела из Турции в столичный аэропорт. По прибытию в Россию она должна была в течение трёх дней разместить результат анализа на ковид на сайте Госуслуг. Сдать тест женщина могла прямо в аэропорту на специально оборудованном посту Роспотребнадзора. Но всего этого