Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний.

Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний.В департаменте здравоохранения Москвы сообщили о приостановке оказания плановой помощи детям, не являющейся неотложной. Госпитализация несет для ребенка больший риск заражения коронавирусом, отметили в ведомстве.При этом в полном объеме продолжат оказывать плановую помощь детям с состояниями, касающиеся онкологических, гематологических и других заболеваний, при которых промедления недопустимы. Такую позицию озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве.В столичном департаменте здравоохранения рассказали, чтоплановая госпитализация детям приостановлена на три недели. От этой меры откажутся, если эпидобстановка в Москве улучшится.Сейчас важно снизить риск инфицирования наиболее уязвимых категорий несовершеннолетних. Отмечается, что среди зараженных коронавирусом детей очень много тех, кто проходил плановое лечение в других больницах.Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить оказание плановой медпомощи детям из-за новой волны коронавируса.За последние сутки в Москве было выявлено 19 856 случаев заражения коронавирусом, что является самым большим суточным показателем в столице за всю пандемию. По всей стране накануне зафиксировали 74 692 случая, что тоже является антирекордом.Из-за очередной вспышки ковида жителей Москвы на две-три недели. Прием пациентов с другими болезнями временно ограничат.