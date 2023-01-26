Поклонники Анастасии Заворотнюк не могут поверить.

Поклонники Анастасии Заворотнюк не могут поверить.51-летняя актрисаи звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк уже нескольколет борется с тяжелейшей болезнью — раком головного мозга. Женщина проходитлечение в московской клинике. Никто не знает, как выглядит актриса — толькоблизкие родственники могут общаться с Заворотнюк.Но вот появиласьрадостная новость. Больная раком Заворотнюк появится на экранах в новом фильме.Совсем скоро состоится запоздалая премьера киноленты "Приставы". Проектбыл завершен еще в 2017 году. Выпуск работы все время откладывался, но теперьпоклонники Анастасии Заворотнюк, как и раньше, будут рассматривать любимуюактрису.Пока актрисапрячется от посторонних взглядов, старшая дочь Анастасии Анна Заворотнюк,наоборот, демонстрирует всю свою красоту. Недавно в ее микроблоге появилосьновое фото. Девушка с оголенным животом позирует в роскошной пустыне."Эх, и мненадо худеть. Выглядишь шикарно", — написала Заворотнюк одна из подписчиц.Анна Заворотнюксейчас живет на два города — в Москве и в Дубае. Недавно она вышла замуж,поэтому вместе с любимым часто путешествует. К сожалению, Анна не рассказалапоклонникам, познакомила ли мужа с Анастасией Заворотнюк.