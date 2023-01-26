Поклонники Анастасии Заворотнюк не могут поверить.
Поклонники Анастасии Заворотнюк не могут поверить.
51-летняя актриса
и звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк уже несколько
лет борется с тяжелейшей болезнью — раком головного мозга. Женщина проходит
лечение в московской клинике. Никто не знает, как выглядит актриса — только
близкие родственники могут общаться с Заворотнюк.
Но вот появилась
радостная новость. Больная раком Заворотнюк появится на экранах в новом фильме.
Совсем скоро состоится запоздалая премьера киноленты "Приставы". Проект
был завершен еще в 2017 году. Выпуск работы все время откладывался, но теперь
поклонники Анастасии Заворотнюк, как и раньше, будут рассматривать любимую
актрису.
Пока актриса
прячется от посторонних взглядов, старшая дочь Анастасии Анна Заворотнюк,
наоборот, демонстрирует всю свою красоту. Недавно в ее микроблоге появилось
новое фото. Девушка с оголенным животом позирует в роскошной пустыне.
"Эх, и мне
надо худеть. Выглядишь шикарно", — написала Заворотнюк одна из подписчиц.
Анна Заворотнюк
сейчас живет на два города — в Москве и в Дубае. Недавно она вышла замуж,
поэтому вместе с любимым часто путешествует. К сожалению, Анна не рассказала
поклонникам, познакомила ли мужа с Анастасией Заворотнюк.