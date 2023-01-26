Она поможет эффективнее управлять обстановкой на улицах и реагировать на происшествия.

Для Владимира за 40 млн рублей разработают проект интеллектуальной транспортной системы(ИТС) города. Она поможет эффективнее управлять обстановкой на улицах и реагировать на происшествия и аварии.Система будет состоять из ряда модулей:центр управления;платформа связи с федеральными и региональными ИТС;регулирование светофоров;мониторинг трафика и погоды;видеонаблюдение, определение ДТП и ЧС;организация электроснабжения.В городе установят десятки датчиков, умные светофоры, видеокамеры и другое оборудование. ИТС позволит оперативно реагировать на ЧП и передавать информацию в экстренные службы. В дальнейшем сведения о транспортных потоках можно будет использовать при ремонте дорог.Однако 40 млн это лишь верхушка айсберга. Лишь после подготовки сметы можно будет понять сколько будет стоить реализация проекта. Планируемые сроки внедрения новинки пока не называются.