Слепаков набрал проблем.

Слепаков набрал проблем.Некогда очень известный в России комик, прославившийся ироничными песнями под гитару, серьезно оскорбил своих соотечественников. Артист уже довольно давно переехал в Израиль и, сидя за бугром, стал поливать грязью годами кормившую его страну. Но сейчас, кажется, Семен Слепаков перешел все границы!В одной из последних песен музыкант поглумился над гибелью российских солдат, чем не на шутку разгневал народ. Разъяренная толпа буквально растерзала вякающего непотребства артиста на просторах Интернета: люди называют его предателем и даже просят лишить гражданства.Исполнив эту песню Семен Слепаков, возможно, подписал себе приговор. Ведь после гибели российских солдат, о которой он спел, его призвали отправить на проверку в Следственный Комитет. Как пишет , с такой просьбой выступил фонд защиты национального исторического наследия.Как сообщает , ссылаясь на сообщение фонда, посыл стихов, сочиненных экс-резидентом Comedy Club, оскорбляет чувства патриотизма его соотечественников, которые, к слову, не боятся в столь непростое время пожертвовать самым дорогим. Ранее организация, по данным , обращалась в Минюст РФ с просьбой признать комика иноагентом.Так что, теперь оскандалившемуся юмористу грозит уголовное дело по статье "Публичная дискредитация ВС РФ". Очевидно, что на фоне просьб о доследственной проверке и лишения гражданства, на родине песенка Семена Слепакова спета.