Преподаватель Муромского института (филиала ВлГУ) признан виновным в мошенничестве с использованием...

Преподаватель Муромского института (филиала ВлГУ) признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения и в служебном подлоге.Начальник Центра дополнительного образования института, в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года оказывал помощь в получении дипломов о профессиональной переподготовке граждан, указывая в них необходимую специальность, для чего вносил в официальные документы заведомо ложные сведения. Поскольку знал, что сумма его надбавки к заработной плате зависит от количества заключенных договоров оказания Центром платных образовательных услуг. Но не хотел выполнять свои обязанности по обучению и проведению зачетов и экзаменов.А также, используя служебное положение, совершил хищение денег, выделенных в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в размере 30000 рублей, причинив МИ ВлГУ ущерб на указанную сумму.Подсудимый вину в совершении инкриминируемых деяний признал полностью, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Суд учел данные о личности подсудимого, положительная характеристику и награды за успехи в преподавательской деятельности и научной работе и сотрудничество со специалистами предприятия города. Плюс была учтена явка с повинной, активное содействие расследованию и добровольное возмещение ущерба. И наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.В итоге, за семь преступлений ему назначен штраф 150000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en