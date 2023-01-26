Ее заставили целовать ботинок.

Ее заставили целовать ботинок.В одной из школ Нижнего Тагила разыгралась настоящая драма. Подростки в школьном туалете устроили разборки с одноклассницей, сообщает . Над девочкой издевались и заставляли целовать ботинок, а инцидент записали на видео.Во время издевательств одна из девочек ударила сверстницу по лицу. Как сообщает , причиной "разборок" стала кража вейпа.О происшествии стало известно из соцсетей, так как школьники начали распространять видео издевательств среди друзей. Следователи проводят проверку, после которой, по данным , могут возбудить уголовное дело.