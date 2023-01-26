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Семейный преступный подряд. Отец с сыновьями...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
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Семейный преступный подряд. Отец с сыновьями организовали нарколабораторию в отдалённой муромской деревне. Подробности задержания.
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Почему затапливает подвал пятиэтажки? Пенсионерка-инвалид из Покрова пожаловалась на свою управляющую компанию в прокуратуру.
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Единственный в России. Во Владимире после масштабной реставрации открылся мемориальный музей братьев Столетовых.