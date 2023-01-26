Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Зелье оптом Семейный преступный подряд. Отец с сыновьями...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Зелье оптомСемейный преступный подряд. Отец с сыновьями организовали нарколабораторию в отдалённой муромской деревне. Подробности задержания.- Лучше поздно, чем никогдаПочему затапливает подвал пятиэтажки? Пенсионерка-инвалид из Покрова пожаловалась на свою управляющую компанию в прокуратуру.- Долгожданное открытиеЕдинственный в России. Во Владимире после масштабной реставрации открылся мемориальный музей братьев Столетовых.