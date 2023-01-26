Во Владимирской области главой администрации Киржачского района избран Сергей Будкин. Сегодня, 26...

Во Владимирской области главой администрации Киржачского района избран Сергей Будкин.Сегодня, 26 января, Совет народных депутатов Киржачского района единогласно избрал на должность главы администрации Киржачского района Сергея Будкина.В конкурсе приняли участие два кандидата: исполняющий обязанности главы администрации района Сергей Будкин и начальник управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации района Надежда Попова.Оба кандидата представили депутатам районного Совета свою программу социально-экономического развития Киржачского района.Будкин Сергей Александрович родился в 1972 году в Сахалинской области, получил высшее образование, с 1990 по 2014 год проходил военную службу, имеет опыт работы заместителем Губернатора Сахалинской области, главным федеральным инспектором по Сахалинской области, главой городского округа Дзержинский Московской области. 22 декабря 2022 назначен исполняющим обязанности главы администрации Киржачского района, сообщает Министерство внутренней политики Владимирской области на своей странице ВКонтакте.Фото: vk.com/mvp33public