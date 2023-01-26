Во Владимирской области прокуратура добилась предоставления жилья людям, семь лет прожившим в...

Во Владимирской области прокуратура добилась предоставления жилья людям, семь лет прожившим в маневренном фондеПостановлением администрации Владимира дом № 43 по ул. Северная ещё в 2013 году признан аварийным и снесен в 2015-м,13 его жителей по договорам социального найма были отселены в дом маневренного фонда, где и живут до сих пор.Прокурор города Владимира обратился в суд с требованием об обязании администрации города Владимира незамедлительно предоставить жильцам снесенного аварийного дома благоустроенные жилые помещения в границах города, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Решением Октябрьского районного суда г. Владимира требования удовлетворены.Фото https://www.pxfuel.com/en