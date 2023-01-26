Во Владимирской области женщина продала квартиру родной сестры, воспользовавшись внешним...

Во Владимирской области женщина продала квартиру родной сестры, воспользовавшись внешним сходством.Любопытное дело рассматривалось в Муромском городском суде накануне - 25-го января 2023-го года. Подсудимая, выдавая себя за сестру, незаконно продала принадлежащую ей однокомнатную квартиру за 600 000 рублей.Таким образом мошенница лишила женщину права собственности на жилое помещение. Правда, свою вину она признала лишь частично, пояснив, что отбирать у родного человека квартиру не хотела. Мол, ей нужны были «лишь денежных средства от продажи жилого помещения».На официальном сайте Муромского городского суда Владимирской области сообщается, что потерпевшая простила сестру и просила не лишать её свободы. Выяснилось, что у мошенницы двое малолетних детей.Как итог: подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно (с испытательным сроком 3 года).Фото: pxfuel.com