Теперь медиков придётся вызывать из Петушков.

Жители поселка Вольгинский возмущены ликвидацией последней бригады скорой помощи, которая обслуживала посёлок с населением 5000 человек. Теперь медиков придётся вызывать из Петушков. Здесь и начинаются проблемы с многочасовым ожиданием неотложки, но обо всём по порядку.Скорая помощь в посёлке числилась не на балансе Петушинской ЦРБ, а работала на базе клиники «Вольгинская», которая является частью медцентра «Решма» (входит в состав ФМБА). Медучреждение решило сократить часть медперсонала. По какой причине пока неизвестно, но Вольгинский лишился последнего фельдшера.После появления этой новости министр здравоохранения Артем Осипов отправился на место, чтобы пообщаться с руководством клиники.«Мы направили письмо в центральный аппарат ФМБА с просьбой о поддержке больницы в Вольгинском. Совместно с администрацией Петушинского района обсудили дальнейшие шаги. В ближайшее время запланирована встреча с руководством ФГБУЗ МЦ «Решма», - уточнили в министерстве здравоохранения 33-го региона.Добавим, что пока проблема решается экстренную помощь жителям Вольгинского оказывают фельдшеры Петушинской ЦРБ.