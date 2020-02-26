26.02.2020

2020-02-26 16:35:06

Владимирская православная гимназия провела спортивно-патриотическую игру для школьников

Два праздника в один день. Владимирская православная гимназия провела спортивно-патриотическую игру в центральном парке в честь года памяти и славы. А младшие ребята отметили широкую Масленицу.

- Колокольчики звенят. Раз, два, три, беги!!

Традиционные игры-"горелки", песни, стихи, хоровод. И, конечно - масленичный стол.

- А с чем у тебя торт?

- Я не знаю, я когда спала, мама ночью готовила.

- А у тебя чего вкусного?

- У меня шоколадная... сосиска.

Проигравших команд на Масленицу нет. Только вкусные пироги и блины. А в этом время на улице старшие ребята сражаются не на шутку. Они участвуют в спортивно-тематической игре «Судьба человека». По мотивам знаменитого рассказа Михаила Шолохова. Всего семь команд - из разных школ региона. Их путь начинается с карты военных действий - ее нужно восстановить, чтобы помочь солдатам доставить боеприпасы на фронт.



- 62-я армия, 64-я. Действия, которые разворачивались под Сталинградом. Во время Сталинградской битвы.

- Для чего эта карта?

- Она будет нужна им в штабе, когда они прибегут и предъявят ее как трофей, - объясняет Анна Чикина, ученица владимирской православной гимназии.

Пройти проверку готовности к службе. Надеть военное снаряжение, пробежать в нем эстафету и передать товарищу. Ангелина Веселова не может отдышаться - форма весит около тридцати килограммов.

- Я надевала ремень, жилет, рюкзак, шлем и пистолет, - делится впечатлениями Ангелина Веселова, участница игры.

Ребята учатся работать в команде. Жертвовать собой, где это необходимо. Быть готовым к труду и подвигу. Как военный шофер, Андрей Соколов в рассказе нобелевского лауреата.



- Самое интересное было - имитация колючей проволоки, из-за того, что было страшно не только за себя, но и за своих однокомандников, - рассказывает Даниил Кувин, участник игры.

Ребята еще не знают, что в конце игры их ждет символичная награда- буханка хлеба, рассказывает директор гимназии протоиерей Алексей Головченко.

- Того самого хлеба, черного, простого. Который он заработал, не поддавшись издевательствам в концентрационном лагере. Не съел сам, хотя имел такую возможность. А принес в барак и накормил - хоть немножко - но каждого. Это образ русского характера, - говорит Алексей Головченко, протоиерей, директор владимирской православной гимназии.

Главная идея «Судьбы человека» - побеждать не других, а самого себя. Свои слабости.

Анастасия Сахарова, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»