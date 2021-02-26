Фигуранты, употребив спиртное, решили покататься на чужом авто.

В середине декабря прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение о пропаже автомобиля «ВАЗ 21083», который был припаркован у одного из домов в поселке Вольгинский.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, сотрудники полиции установили причастность к угону двоих 26-летних местных жителей.Установлено, что молодые люди, действуя по предварительному сговору, проникли в салон авто через незапертую дверь, сломали блокировку руля, повредили замок зажигания и угнали транспортное средство.Фигуранты пояснили, что после распития спиртных напитков решили покататься на чужом автомобиле, а затем вернуть его на место. Во время поездки один из злоумышленников не справился с управлением и повредил кузов автомобиля.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.