Из Москвы к Северному Ледовитому океану через Владимир.

Из Москвы к Северному Ледовитому океану через Владимир. Рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, профессиональный каскадер, экстремал Александр Пересвет отправился в путь на маленьком скутере и в зимние морозы.Все дороги ведут на Север! Но вместо машины - скутер, а вместо большого багажника - вместительный бардачок. Александр Пересвет уже несколько лет путешествует в таком экстремальном формате. Объездил всю Россию. Внушительный результат при минимальном комфорте.Александр Пересвет, мотопутешественник, рекордсмен: “Вот в прошлом году я выехал в сторону Владивостока. Проехал через Алтай, объехал весь Кузбас, Томск, Тюмень. Надо понимать, что это не по прямой. Например, я с Хабаровска уехал в Комсомольск-на Амуре и застрял там на месяц. Потом уехал в Лигодо-Ванино, а потом вернулся опять в Комсомольск-на Амуре. Потом Хабаровск, а потом уже поехал во Владивосток. А так я накатал порядка 15 или 16 тысяч километров”.Свои путешествия байкер начал еще в 2014 году, когда у него появился первый скутер. Это подарок за героический поступок. Находясь на отдыхе, Александр спас тонущих людей. На подарочном байке он побывал во многих городах: от Москвы до Владивостока. При том, что объем двигателя железного друга - всего 50 кубов. И вот новое путешествие! Первая точка - Владимир. Это особенный город, говорит Александр.Александр Пересвет, мотопутешественник, рекордсмен: “Я даже по фану поспорил с хозяином пиццерии у него там три пиццевозки. Такие 50 кубовые и трехколесные. И я по Золотому кольцу поехал на этой пиццевозке. И первый город - Владимир. Я был здесь весной, осенью, весной. Я был здесь много раз и мне нравится. От Москвы здесь немного, и такое умиротворение. Собор, центр- все такое душевное”.Впереди - Кострома, Киров, Пермь. По словам байкера, на пути немало трудностей, но Север того стоит. В багажнике спальный мешок, одежда, инструменты и конфеты.Юлия Болдина, Дмитрий Лизунов“Вести-Владимир”