В счет возмещения материального ущерба фигурант передал потерпевшему свой автомобиль.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Ранее судимый мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В январе текущего года в дежурную часть полиции обратился 59-летний местный житель, сообщивший о пропаже из его квартиры 30 000 рублей.Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что накануне в квартире были гости и пропажу он обнаружил после их ухода.Полицейские установили круг лиц, находившихся в квартире, а затем – злоумышленника, похитившего деньги.Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что похищенные деньги потратил на покупку спиртного и продуктов.В ходе следствия в счет возмещения материального ущерба обвиняемый передал потерпевшему свой автомобиль.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.