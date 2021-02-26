Во Владимире состоялся круглый стол, на котором собравшиеся представители некоммерческих организаций обсудили проблемы молодёжной политики в регионе.

Во Владимире состоялся круглый стол, на котором собравшиеся представители некоммерческих организаций обсудили проблемы молодёжной политики в регионе.Основной темой заседания стало выселение некоммерческих организаций из Дома молодёжи. Новый руководитель профильного департамента Николай Костылев попросил «Дом НКО» освободить несколько кабинетов. В здании на улице Дзержинского планируется разместить сотрудников возглавляемого им ведомства.По мнению общественников, в областном центре можно найти другие варианты размещения чиновников и не прибегать к крайним мерам.Сообщается, что Николая Костылева приглашали к участию в диалоге, но на мероприятие он не пришёл.Завершилось собрание предложением организовать встречу активной молодёжи с губернатором Владимиром Сипягиным и обсудить актуальные вопросы с ним.