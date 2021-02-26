В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», который обслуживает Пекинку, пообещали оперативно ликвидировать потоп с участка автомагистрали.

Во Владимирской области затопило Рпенский мост на федеральной трассе М-7. Подтопление объекта видеорегистратор одного из жителей региона. По всей видимости, оно образовалось из-за плюсовых температур, в областном центре в последние два дня.В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», который обслуживает Пекинку, пообещали оперативно ликвидировать потоп с участка автомагистрали.